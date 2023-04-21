Kolombiya'da bayram namazı kılındı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Müslümanlar, bayram namazını eda etti.

Başkent Bogota'daki Al Qurtubi İslami Çalışmalar Merkezi'nde toplanan Müslümanlar toplu halde bayram namazını kıldı.

Sabah Müslümanların akın ettiği merkezde, bu yılki katılımın geçen yıla göre daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Namazın ardından cemaate geleneksel ikramlar yapıldı.