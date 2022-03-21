Kolombiya'da "Batman" temalı koşu düzenlendi
AA - Juan Sebastian Arias - Güncel
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Kostümlü yarışmacıların piste gelişi Başlangıç çizgisindeki yarışmacılar Joker kostümlü bir kişi Batman kostümlü kişi ile röportaj Koşuculardan detaylar Valentina Lizcano ile röportaj Valentina Arias ile röportaj Parkuru tamamlayan koşuculara madalya verilmesi Kolombiya'nın Cali kentinde,...
BATMAN (AA) - Kostümlü yarışmacıların piste gelişi
Başlangıç çizgisindeki yarışmacılar
Joker kostümlü bir kişi
Batman kostümlü kişi ile röportaj
Koşuculardan detaylar
Valentina Lizcano ile röportaj
Valentina Arias ile röportaj
Parkuru tamamlayan koşuculara madalya verilmesi
Kolombiya'nın Cali kentinde, "Batman Run Series" temalı koşu düzenlendi. 5 ve 10 kilometrelik parkurlardan oluşan koşu, Berlin, Londra, Singapur, New York ve Barcelona dahil olmak üzere birçok kentte gerçekleştirilmesinin ardından ilk kez Kolombiya'da düzenlendi. Kostüm giyen vatandaşlar, yarışmada yer aldı.