Kolombiya'da "Batman" temalı koşu düzenlendi - Haberler

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Kolombiya'da "Batman" temalı koşu düzenlendi

AA - Juan Sebastian Arias - Güncel
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Kostümlü yarışmacıların piste gelişi Başlangıç çizgisindeki yarışmacılar Joker kostümlü bir kişi Batman kostümlü kişi ile röportaj Koşuculardan detaylar Valentina Lizcano ile röportaj Valentina Arias ile röportaj Parkuru tamamlayan koşuculara madalya verilmesi Kolombiya'nın Cali kentinde,...

BATMAN (AA) - Kostümlü yarışmacıların piste gelişi

Başlangıç çizgisindeki yarışmacılar

Joker kostümlü bir kişi

Batman kostümlü kişi ile röportaj

Koşuculardan detaylar

Valentina Lizcano ile röportaj

Valentina Arias ile röportaj

Parkuru tamamlayan koşuculara madalya verilmesi

Kolombiya'nın Cali kentinde, "Batman Run Series" temalı koşu düzenlendi. 5 ve 10 kilometrelik parkurlardan oluşan koşu, Berlin, Londra, Singapur, New York ve Barcelona dahil olmak üzere birçok kentte gerçekleştirilmesinin ardından ilk kez Kolombiya'da düzenlendi. Kostüm giyen vatandaşlar, yarışmada yer aldı.

Kolombiya'da Batman temalı koşu düzenlendi

Kolombiya'da Batman temalı koşu düzenlendi

Kolombiya'da Batman temalı koşu düzenlendi

AA / Juan Sebastian Arias - Güncel

Kolombiya, Röportaj, Batman, Güncel, Haberler

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