Kolombiya'da bağımsızlık günü törenle kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kolombiya'da bağımsızlık günü törenle kutlandı

AA - Sinan Doğan - Güncel
 - Güncelleme:
Kolombiya'da bağımsızlık günü törenle kutlandı

Kolombiya'da 20 Temmuz Bağımsızlık Günü'nün 212. yılı kutlamaları yapıldı.

Kolombiya'da 20 Temmuz Bağımsızlık Günü'nün 212. yılı kutlamaları yapıldı.

Başkent Bogota'da askeri geçiş törenine Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Yardımcısı Marta Lucia Ramirez, Savunma Bakanı Diego Molano ve kabinenin diğer üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Duque, geçit töreni öncesi terfi alan generalleri kutlayarak madalyalarını takdim etti.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılmayan bağımsızlık günü kutlamaları bu yıl halka açık şekilde 12 binden fazla askerin katılımıyla icra edildi.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Kolombiya Diego Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title