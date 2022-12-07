Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kolombiya'da askerlere yönelik pusuda 6 kişi öldü, 7 kişi kayıp

Güncel Haberler

Kolombiya'da askerlere yönelik pusuda 6 kişi öldü, 7 kişi kayıp

Kolombiya'nın güneybatısında pusuya düşürülen askerlerden 6'sının hayatını kaybettiği, 7'sinin ise kaybolduğu bildirildi.

Kolombiya'nın güneybatısında pusuya düşürülen askerlerden 6'sının hayatını kaybettiği, 7'sinin ise kaybolduğu bildirildi.

Caracol Radio'nun haberine göre, Cauca Yönetim Bölgesi'ne bağlı Buenos Aires kasabasındaki Munchique köyünde, askerler pusuya düşürüldü.

Uzun namlulu silah ve el bombalarıyla yapılan saldırıda 6 asker öldü, 7 asker kayboldu.

Saldırıdan, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) bağlı "Jaime Martinez" grubunun sorumlu olduğu değerlendiriliyor.

Ulusal Ordudan yapılan açıklamada, saldırıda 6 askerin de yaralandığı ve bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Geçen hafta Argelia kasabasına bağlı El Plateado köyünde de askerlere saldırı düzenlenmiş, olayda 3 asker yaşamını yitirmişti.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kolombiya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title