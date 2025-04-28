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Kolombiya'da Askerlere Pusu: 6 Ölü, 5 Kaçırıldı

Kolombiya'da Askerlere Pusu: 6 Ölü, 5 Kaçırıldı
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Kolombiya'nın Guaviare bölgesinde devriye görevindeki askerlere düzenlenen saldırıda 6 asker hayatını kaybetti, 5 asker silahlı gruplar tarafından kaçırıldı. Saldırının, eski FARC'a bağlı bir grup tarafından gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, olayın derhal soruşturulmasını talep etti.

Kolombiya'da pusuya düşürülen askerlerden 6'sı hayatını kaybetti, 5'i ise kaçırıldı.

Ülkenin Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose del Guaviare kırsalında, devriye görevinde yapan askerler pusuya düşürüldü.

Çıkan çatışmada 6 asker yaşamını yitirirken, çok sayıda asker de yaralandı. Beş askerin ise silahlı gruplar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Saldırının, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) bağlı "Comandante Jorge Suarez Briceno" bloğu tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Yerel basına göre, kaçırılan askerler daha sonra köylülere teslim edildi. Öte yandan, Kolombiya Barış Sürecini Destekleme Misyonu'ndan (MAPP/OEA) bir ekip, askerleri teslim almak üzere bölgeye doğru yola çıktı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, saldırının derhal soruşturulması talimatını vererek, "Güvenlik güçlerimizdeki her gencin hayatından sorumluyum. Hepsinin ailelerine sağ salim dönmelerini istiyorum, çünkü hükümetimiz yaşamı savunan ve koruyan bir hükümettir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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