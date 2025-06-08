Kolombiya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kolombiya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Kolombiya'nın Cundinamarka bölgesinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkezinin Paratebueno kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Sarsıntı, başkent Bogota da dahil olmak üzere çevrede hissedildi. Yetkililer, depremde can veya mal kaybı olmadığını duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Cundinamarka yönetim bölgesine bağlı Paratebueno kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta başkent Bogota olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi.

Kolombiya Jeoloji Servisi, depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı, sarsıntının yerel saatte 08.08'de yaşandığı bildirildi.

Kolombiya basınına göre depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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