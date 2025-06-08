Kolombiya'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem

Kolombiya'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Cundinamarca'daki Paratebueno kasabasının 16 kilometre kuzeydoğusundaydı ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Can kaybı bildirilmezken, bazı evlerin yıkıldığı bildirildi.

- Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

BOGOTA - Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS, depremin Cundinamarca'da bulunan Paratebueno kasabasının 16 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre altında yaşandığını ifade etti.

Kolombiya Jeoloji Servisi, depremin büyüklüğünü 6.4, Almanya Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), ise 6.5 olarak açıkladı.

Depremde can kaybı bildirilmezken, bazı evlerin yıkıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü belli oldu
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!

Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı

Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı! Sebebi 'pes' dedirtti
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.