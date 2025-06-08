Kolombiya'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem
Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Cundinamarca'daki Paratebueno kasabasının 16 kilometre kuzeydoğusundaydı ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Can kaybı bildirilmezken, bazı evlerin yıkıldığı bildirildi.
- Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
BOGOTA - Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Kolombiya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS, depremin Cundinamarca'da bulunan Paratebueno kasabasının 16 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre altında yaşandığını ifade etti.
Kolombiya Jeoloji Servisi, depremin büyüklüğünü 6.4, Almanya Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), ise 6.5 olarak açıkladı.
Depremde can kaybı bildirilmezken, bazı evlerin yıkıldığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel