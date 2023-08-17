Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Güncel Haberler
Kolombiya'nın Cumaral bölgesinin kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kolombiya'nın Cumaral bölgesinin kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Meta yönetim bölgesine bağlı Cumaral'ın 16 kilometre kuzeyi olduğunu açıkladı.
USGS, yerel saatle 20.04'te meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu duyurdu.
Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel