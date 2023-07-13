Kolombiya'da 5 Ton Kokain Ele Geçirildi

Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 tondan fazla kokain ele geçirildi. Ülkenin Narino, Putumayo ve Kuzey Santander bölgelerinde yapılan operasyonlarda, 5 tonu aşkın kokaine el konulmasının yanı sıra iki laboratuvar ile yasa dışı kullanılan depolar imha edildi. Operasyonların hava ve kara kuvvetleri işbirliğinde gerçekleştirildi.