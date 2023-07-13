Üye Girişi
Haberler

Kolombiya'da 5 Ton Kokain Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 tondan fazla kokain ele geçirildi. Ülkenin Narino, Putumayo ve Kuzey Santander bölgelerinde yapılan operasyonlarda, 5 tonu aşkın kokaine el konulmasının yanı sıra iki laboratuvar ile yasa dışı kullanılan depolar imha edildi. Operasyonların hava ve kara kuvvetleri işbirliğinde gerçekleştirildi.

Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 tondan fazla kokain ele geçirildiği bildirildi.

Ülkenin Narino, Putumayo ve Kuzey Santander bölgelerinde yapılan operasyonlarda, 5 tonu aşkın kokaine el konulmasının yanı sıra iki laboratuvar ile yasa dışı kullanılan depolar imha edildi.

Ordudan yapılan açıklamada, organize suç örgütlerine büyük darbe indirildiği belirtilerek "Bütün bu malzemeler, uzman ekipler eşliğinde kontrollü şekilde imha edildi. Uyuşturucu kaçakçılarına milyarlarca Kolombiya pesosu değerinde ekonomik darbe vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Operasyonların hava ve kara kuvvetleri işbirliğinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından operasyonu gerçekleştiren narkotik ekiplerini tebrik etti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

Kolombiya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title