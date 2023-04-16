Kolombiya'da 4 ceset bulundu

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyinde 4 kişi öldürüldü.

Aldıkları ihbarlarla La Guajira yönetim bölgesine bağlı Dibulla ve Lu Punta de los Remedios kasabalarına giden güvenlik güçleri, kırsal bölgelerde silahla vurularak öldürülmüş, elleri ve ağızları bağlı 4 ceset buldu.

Görgü tanıkları, bu kişilerin bir süredir Sierra Öz Savunma Kuvvetleri isimli silahlı örgüt tarafından tehdit edildiğini belirtti.

Cesetler, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü, ülkede yılbaşından bu yana 37 toplum liderinin suikasta kurban gittiğini açıkladı.