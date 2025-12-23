Kolombiya Hükümeti, 30 Günlük Ekonomik ve Sosyal Olağanüstü Hal İlan Etti

BOGOTA, 23 Aralık (Xinhua) -- Kolombiya hükümeti pazartesi günü yayımladığı kararnameyle ülkede 30 gün süreyle ekonomik ve sosyal olağanüstü hal ilan etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kararın ülkenin karşı karşıya olduğu ciddi durumla başa çıkmak ve krizin yayılmasını önlemek amacıyla alındığı belirtildi.

Medya analizlerine göre olağanüstü hal kararı, hükümetin önerdiği vergi reformu tasarısının 9 Aralık'ta Kongre tarafından reddedilmesi ve Kolombiya'nın 2026 ulusal bütçesinin yaklaşık 16 trilyon Kolombiya pesosu (yaklaşık 4,2 milyar ABD doları) tutarında bir mali açıkla karşı karşıya kalması nedeniyle alındı.

Kararnamede ayrıca, olağanüstü hal süresince hükümetin krizi yönetmek ve yayılmasını önlemek amacıyla yasal olarak bağlayıcı düzenlemeler çıkarabileceği belirtildi. Ayrıca geçici olarak yeni vergiler konulabileceği veya mevcut vergilerde değişiklik yapılabileceği de kaydedildi.