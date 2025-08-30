30 Ağustos Zaferi Kolombiya'da Kutlandı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ile Silahlı Kuvvetler Savunma Ataşesi Yarbay Serdar Surada'nın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında resepsiyona, Kolombiya'da yer alan farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcilikleri, çeşitli ülkelerin büyükelçileri, ülkede yaşayan Türk vatandaşları ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Resepsiyon saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kolombiya milli marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Sun, daha sonra misafirlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Sun, mesajın ardından yaptığı konuşmada, 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kesin zafer kazandığını belirterek, bu nedenle, bu günün aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak da kutlandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri saygıyla anan Sun, resepsiyona katılımları sebebiyle misafirlere teşekkür etti.

Programda, Savunma Ataşesi Surada da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Resepsiyon kapsamında, ayrıca Türkiye'nin savunma ve askeri gücü hakkında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla hazırlanan özel video klip gösterildi.

Konuşmaların ardından davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.