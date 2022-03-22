Kolombiya'da 3,4 Ton Kokain Ele Geçirdi - Haberler

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Kolombiya'da 3,4 Ton Kokain Ele Geçirdi

DailyMotion.com - Güncel
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Kolombiya'da San Andres Adası açıklarında 3,4 ton kokain ele geçirildi.

Kolombiya'da San Andres Adası açıklarında 3,4 ton kokain ele geçirildi. Kolombiya hava ve deniz kuvvetlerinin operasyonunda, kokain taşıyan sürat teknesi kilometrelerce takip edildi. Tekne, San Andres kıyılarından 121 deniz mili uzaklıkta durduruldu. Amerikalı güvenlik ekiplerinin de dahil olduğu operasyonda teknedeki 3'ü Nijeryalı, 2'si Kosta Rikalı 5 kişi gözaltına alındı

DailyMotion.com / Güncel

Kolombiya, Kokain, Güncel, Haberler

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