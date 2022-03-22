Kolombiya'da 3,4 Ton Kokain Ele Geçirdi

Kolombiya'da San Andres Adası açıklarında 3,4 ton kokain ele geçirildi. Kolombiya hava ve deniz kuvvetlerinin operasyonunda, kokain taşıyan sürat teknesi kilometrelerce takip edildi. Tekne, San Andres kıyılarından 121 deniz mili uzaklıkta durduruldu. Amerikalı güvenlik ekiplerinin de dahil olduğu operasyonda teknedeki 3'ü Nijeryalı, 2'si Kosta Rikalı 5 kişi gözaltına alındı

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