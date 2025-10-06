Kolombiya'da 2025 Uluslararası Palmiye Yağı Konferansı Düzenlendi

Kolombiya'nın turistik kenti Cartagena'da gerçekleştirilen "2025 Uluslararası Palmiye Yağı Konferansı", 21 ülkeden 2 bin 800'ü aşkın katılımcıyı bir araya getirdi.

"Palmiye Yağı Araştırmaları Latin Amerika'da Biyoenerji Geleceğini Şekillendiriyor" temasıyla düzenlenen konferans kapsamında, Kolombiya'nın palmiye yağından biyoyakıt ve sürdürülebilir havacılık yakıtı geliştirme konusunda bölgesel bir lider haline gelmeye yönelik çalışmaları aktarıldı.

Kolombiya'daki Ulusal Palmiye Yağı Yetiştiricileri Federasyonu (Fedepalma) Başkanı Nicolas Perez Marulanda, burada yaptığı konuşmada, ülkenin bilimsel yeniliklerle küçük üreticileri küresel pazarlara entegre eden bir model geliştirdiğini belirterek, "Palmiye yağı Kolombiya'nın enerji dönüşümünün merkezinde yer alıyor." ifadesini kullandı.

Birleşik Krallık, Hollanda, Malezya, ABD ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 21 ülkeden 2 bin 800'ü aşkın katılımcıyı bir araya getiren konferans 3 gün sürdü.

Sürdürülebilirlik, verimlilik ve inovasyon konularında sektörün en önemli uluslararası etkinliklerinden biri haline gelen konferansa katılan ziyaretçiler stantları gezerek, sektör temsilcilerinden bilgi aldı.

Uzmanlara göre palmiye yağı, biyoyakıt ve sürdürülebilir uçak yakıtı üretiminde önemli bir hammadde haline geldi.

Bitkiler, algler ve hayvansal atıklardan elde edilen biyoyakıtlar, fosil yakıtlara yenilenebilir bir alternatif oluşturarak çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltıyor.