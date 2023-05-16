Kolombiya'da 16 gün önce kaybolan küçük uçağın enkazı bulundu

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle beraber kaybolan küçük uçağın enkazının bulunduğu bildirildi.

Sivil Havacılıktan yapılan açıklamada, uçağın Caqueta yönetim bölgesine bağlı Palma Rosa köyü kırsalında tespit edildiği kaydedildi.

Yetkililer, bulunan uçakta sadece 3 kişinin cesedini tespit ettiklerini 11 aylık bir bebeğin de yer aldığı 4 çocuğu arama çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.

Aramaların uçağın bulunduğu civarda yoğunlaşacağı bilgisi paylaşıldı.

Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

Yetkililer, kaybolan uçağın enkazına ulaşılması için, 4 Mayıs'ta bölgede yaşayan yerli topluluklarından yardım istemişti.