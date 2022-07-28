Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marquez, eski Brezilya Devlet Başkanı Lula ile görüştü

Güney Amerika turuna çıkan Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez, eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Ekimde yapılacak devlet başkanlığı seçiminin favorisi gösterilen Lula ile Sao Paulo'da görüşen Marquez, iki ülke ilişkilerinin geleceğini ele aldıklarını belirtti.

Twitter hesabından Lula ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Marquez, barış, açlık ve ırkçılık konularını masaya yatırdıklarını kaydederek, gösterilen ilgi dolayısıyla Lula'ya teşekkür etti.

Marquez, " Kolombiya'ya sevgisini ve Kolombiya halkının barışını ve refahını sağlamada bizi destekleme arzusunu dile getiren Lula ile kardeşçe ve yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik. Kardeşliğin için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Marquez, Brezilya'nın ardından Şili ve Arjantin cumhurbaşkanlarıyla da görüşeceği bilgisini paylaştı.

Lula, seçimlere 3 aydan kısa süre kala tüm anketlerde önde gidiyor ve ilk turda kazanma olasılığı analistlere göre yüksek ihtimal görülüyor.