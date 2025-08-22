Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Yasa Dışı Silahlı Gruplara Karşı Önlemler Aldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cali kenti ve Antioquia yönetim bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıların ardından yasa dışı silahlı gruplara karşı bir dizi yeni önlemi hayata geçirdiklerini belirtti.

Cali'de bulunan Alfonso Bonilla Aragon Havaalanı'nda düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık eden Petro, yasa dışı silahlı gruplara "büyük" darbeler vuracaklarını söyledi.

Cali'deki askeri hava üssü yakınlarında dün kamyonla düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 70'e yükseldiğini bildiren Petro, silahlı gruplara yönelik bir dizi yeni önlemleri devreye aldıklarını duyurdu.

Petro, "Kolombiya'nın güneybatısında faaliyet gösteren farklı silahlı yapıların arasındaki geçişi kapatacağız. Saldırının sorumluları basit muhalif gruplardan oluşmuyor, uluslararası bağlantıları olan uyuşturucu kaçakçılığı çeteleriyle karşı karşıyayız. Meksika, Arnavutluk ve İtalya bağlantıları bulunan organize mafyalar mevcut. Bu bir siyasi çatışma değil, uyuşturucu kaçakçılığı üzerindeki kontrol mücadelesidir. Bu yasa dışı gruplara büyük darbeler vuracağız." ifadelerini kullandı.

Saldırının sorumlularından uyuşturucu kaçakçısı Martinez grubunun (Jaime Martinez) birbirleriyle olan bağlantılarını keseceklerini vurgulayan Petro, "Son aylarda icra edilen operasyonlarda bu ağların önde gelen 8 elebaşını yakaladık. Bu mafyaların kontrolü ortadan kalkmalı. Bunu büyük ölçüde başardık. Şimdi Jamundi (kasabası) ve Batı Sıradağlarının yüksek kesimlerini kontrol altına alacağız." diye konuştu.

Petro, Cali'deki saldırıda askeri üssün ciddi zarar görmediğini ancak halkın "derin, acımasız ve dehşet verici" bir saldırıya maruz kaldığını dile getirdi.

Cali'deki saldırıyla bağlantısı olduğu belirlenen bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini veren Petro, yeni gözaltların da olacağını kaydetti.

Saldırılar

Ülkenin Cali kentinin Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında dün bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlenmişti.

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında, dün insansız hava aracı (İHA) ile saldırıya uğradıktan sonra düşen helikopterdeki 12 polis hayatını kaybetmişti, 5 polis yaralanmıştı.