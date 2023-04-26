Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, 'Venezuela' konulu uluslararası konferansta konuştu Açıklaması

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela halkının ne istediğine "özgürce ve bağımsız" şekilde karar vermesi gerektiğini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela halkının ne istediğine "özgürce ve bağımsız" şekilde karar vermesi gerektiğini söyledi.

Başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'nda düzenlenen "Venezuela" konulu uluslararası konferansa Türkiye dahil 20 ülke temsilci gönderdi.

Kolombiya'nın ev sahipliğindeki programın açılışında konuşan Petro, "Latin Amerika ülkeleri ve aynı şekilde Venezuela, aynı anda iki hatta ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Programı belirleyin, Venezuela halkı hiçbir baskı olmadan özgürce ve bağımsız şekilde ne istediğine karar vermeli. Ayrıca yaptırımların kaldırılması da bu sürecin diğer ayağıdır." ifadesini kullandı.

Petro, dışarıdan hiçbir siyasi iradenin baskısı olmaksızın Venezuelalılardan kararlarını "derin" ve "özgürce" vermeleri çağrısında bulundu.

ABD'ye yaptığı ziyareti hatırlatan Petro, Kolombiya olarak Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) ve Amerikalılar Arası İnsan Hakları Sisteminin güçlendirilmesi önerisinde bulunduklarını bildirdi.

Petro, Venezuela'nın bu örgütlere yeniden katılımının bölge açısından önemine vurgu yaparak, "Umarım her şey Venezuela'nın, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Sistemine yeniden dahil olmasıyla başlar. Zira sonunda demokrasiye mi yoksa savaşa ve çatışmaya mı gideceğimize karar vermesi gereken Latin Amerikalılardır. Ayrıca bundan sonraki geleceklerine Venezuelalılardan başka özgürce karar verecek kimse yok." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası konferansın Venezuela'da iktidar ve muhalefet için yararlı olmasını temenni eden Petro, Venezuela halkının barış, demokrasi ve özgürlük içinde yaşamak istediğini söyledi.

20 ülke katılıyor

Venezuela konulu konferansa, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Almanya, Arjantin, Barbados, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, İspanya, ABD, Fransa, Honduras, İtalya, Meksika, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık, Saint Vincent, Grenadinler, Güney Afrika ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin katılacağı bilgisi paylaşıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 18 Nisan'daki açıklamasında, Kolombiya'da düzenlenmesi beklenen "Venezuela" konulu uluslararası konferansı desteklediklerini söylemişti.