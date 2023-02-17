Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile sınırda görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, mevkidaşı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile iki ülke sınırında bir araya geldi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, mevkidaşı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile iki ülke sınırında bir araya geldi.

Komşu ülkeler Kolombiya ile Venezuela'yı birbirine bağlayan Atanasio Girardot Uluslararası Köprüsü'nde görüşen liderler, ikili ticareti daha da artırma konusunda mutabık kaldılar.

Kolombiya tarafından yapılan açıklamada, iki ülke ticaretinin bu yıl 1,8 milyar dolara ulaştırılması için Venezuela ile ikili antlaşma imzalandığını bildirdi.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, "2023'te ikili ticaretin büyüme trendiyle devam ederek 1,7 ila 1,8 milyar dolar arasında toplam ticari büyümeye yükselmesi hedefleniyor. Üretimin çeşitlendirilmesi, ortak pazara erişim ve kalkınmayı pekiştirmek için yasal çerçeve derinleştirilmeli." ifadesine yer verildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Twitter hesabından Maduro ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ile Kolombiya Cumhuriyeti arasında kısmi ticaret ve yatırım koruma anlaşması imzalandı." ifadesini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tarih yazmaya devam ettiklerini belirterek, "Venezuela ile Kolombiya'yı birleştiren sınırda Cumhurbaşkanı ile 28 Numaralı Ticari Nitelikli Kısmi Kapsam Antlaşmasını imzaladık. Bu antlaşma, halklarımıza daha fazla refah sağlanması için yeni bir adım teşkil etti." açıklamasında bulundu.

Petro, 2 Kasım 2022'de 6 yıl sonra Venezuela'yı cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret eden Kolombiyalı lider olmuştu.

Venezuela-Kolombiya ilişkileri

Birbirine yakın kültür ve ortak tarihe sahip Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Maduro hükümetine karşı ABD destekli Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış ve Maduro, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara ön ayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip sağ görüşlü eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque liderliğindeki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezuela'da kendini "meşru devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya'da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.

Kolombiya'da 19 Haziran 2022'deki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.

Petro ile Maduro, 11 Ağustos'ta karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurmuş, 29 Ağustos'ta da büyükelçiler görev yerlerine ulaşmıştı.

Komşu ülkeler Kolombiya ile Venezuela'yı birbirine bağlayan Atanasio Girardot Uluslararası Köprüsü diğer bilinen ismiyle Tienditas Köprüsü 2 Ocak'ta törenle hizmete açılmıştı.