Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Uyuşturucu Kaçakçılığına Karşı İşbirliği Çağrısı Yaptı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, uyuşturucu kaçakçılığının Amazon bölgesindeki ikinci en büyük tehlike olduğunu ve bu konuda işbirliği yapılmasının elzem olduğunu söyledi.

Kolombiya'nın ev sahipliğinde başkent Bogota'da düzenlenen Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü (OTCA) Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Petro, Amazon'daki tehlikeye dikkat çekti.

Petro, "Dün Kolombiya'da zor bir gün geçirdik. Bunun temel nedeni uyuşturucu kaçakçılığının silahlı faaliyetleriydi. Bence bu konu, bu toplantıda tartışılması gereken bir konudur. Çünkü Kolombiya özelinde Amazon'un bugünkü en büyük düşmanı, küresel ısınmadan sonra uyuşturucu kaçakçılığıdır." ifadelerini kullandı.

Yasa dışı silahlı grupların Amazon ormanlarının derinliklerinde kokain ve marihuana taşımacılığı yaptığını dile getiren Petro, "Güney Amerika'daki ülkelerde orduların ve polis istihbaratlarının, Amazon ormanın düşmanlarıyla mücadelede koordinasyon sağlayabilmesi kesinlikle elzemdir. Bu düşmanlardan birisi de uyuşturucu kaçakçılarıdır ve mafyadır." dedi.

Petro, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'dan, bölge ülkelerine zarar veren uyuşturucu örgütlerine karşı eylemleri koordine etmek amacıyla uluslararası bir konferans düzenlemesini talep etti.

Ormana verilen zararın nedenlerine değinen Petro, "Tüm ülkelerden mafyalar bölgeyi ele geçiriyor ve en güçlü olanlar onlar. Putumayo Nehri'nden denizaltılar geçmeye başlıyor ve Amazon Nehri üzerinden kokain Güney Amerika'nın güneyine veya Avrupa'ya taşınıyor. Bu çeteler, giderek dünya çapındaki uyuşturucu kaçakçılığı ordularıyla daha da birleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'daki zirveye, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce katıldı.

"Açgözlülük, atmosferdeki karbon miktarını artırıyor"

Yerli yetkililer ve sivil toplum örgütleriyle de bir araya gelen Petro, "Açgözlülük, atmosferdeki karbon miktarını artırıyor." dedi.

Petro, iklim değişikliğindeki tehlikeye dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Orman olmadan su olmaz ve biz gitmek zorunda kalırız. Bir bilimsel araştırma, 3 milyar kişinin göç edeceğini öngörüyor. Buna tüm Kolombiya ve Venezuela, tüm Guyana ve tüm tropik bölge dahil. O geri dönülemez noktaya ulaşmak bir felaket olur. Çünkü kuzeyde bizi istemiyorlar. 3 milyar nüfus olursak daha da istemezler."