Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Trump'ın Gazze Ateşkes Planını Eleştirdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde önerdiği ateşkes planına tepki göstererek, halkın açlıktan ölmüş olduğu bir barış planı sunduğunu belirtti. Petro, Trump'ın önerisinin sahte olduğunu ifade etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki ateşkes planına tepki gösterdi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki ateşkes planına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, şunları kaydetti:

"Trump'ın barış önerisi için bir an sevindim. Gazze halkının yemek yiyebilmesini başlangıç olarak koyduğunu düşündüm ama öyle değil. Bu, halkın açlıktan ölmüş olduğu bir barış planı. İsrail, uluslararası sularda hayatı savunan genç İsveçli Gretha'yı ve arkadaşlarını tutukluyor. Oysa onların tek amacı, açlıktan ölmesi istenen halka yiyecek ulaştırmaktı. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, burada küresel ölçekteki iki yüzlülüğünü gösteriyor. Neden çünkü o bir dünya suçlusu ve yakalanmalı. Bu barış planı sahte çıktı çünkü açlıktan ölen bir halk üzerinden başlıyor."

Beyaz Saray, 29 Eylül'de, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

Katar ve Mısır ise Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.

