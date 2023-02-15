Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, tartışmalara neden olan sağlık reformunu savundu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkede büyük tartışmaya neden olan "sağlık reformu" yasasının herkese eşit sağlık hizmeti sağlayacağını belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkede büyük tartışmaya neden olan "sağlık reformu" yasasının herkese eşit sağlık hizmeti sağlayacağını belirtti.

Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino balkonundan destekçilerine seslenen Petro, Kongre'ye sunulan sağlık reformu yasasının ülkede sosyal refahı inşa etme yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Petro, "Demokrasinin nasıl alçaltıldığını gördük, Kolombiya'nın yoksul bölgelerinde ve mahallelerinde hamile kadınların doktor ve hemşire olmaksızın bakıldığını ayrıca yetersiz beslenmeye nasıl alıştığımızı da gördük." ifadesini kullandı.

Evrensel hakların Kolombiya'da yaşayan herkesin hakkı olduğunu vurgulayan Petro, doktora, ameliyata ve ilaca ülkedeki vatandaşların tamamının erişemediğini kaydetti.

Petro, reformlar sayesinde özellikle yoksul kesimlerin birçok imkana sahip olacağını anlatarak, "Genç bir adamın üniversiteye gidebilmesi, yaşlı birinin düzgün bir yerde emekli maaşı ve bir tabak çorba alabilmesi, bir işçinin düzenli bir hayata sahip olabilmesi ve ülkenin herhangi bir yerinde doktora sürekli ulaşabilmesi reformu önemli kılıyor." dedi.

Kolombiya'nın hiçbir zaman koruyucu bir sağlık sisteminin olmadığına dikkati çeken Petro, bu durumun Kovid-19 sürecinde belirgin şekilde ortaya çıktığını hatırlattı.

Petro, sağlık reformuna destek vermek için toplanan kalabalığa teşekkür ederek, sağlık hizmetlerini ülkenin her yerine götüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Petro'nun sağlık reformuna karşı çıkan bazı STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve sağlık sendikalarının bugün ülke genelinde gösteri düzenleyeceği bilgisi paylaşıldı.