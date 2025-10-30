Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinin verimli geçtiğini bildirdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a resmi ziyarette bulunan Petro, Veliaht Prens Bin Selman ile yaptığı görüşmeyi devlet televizyonuna değerlendirdi.

Suudi Arabistan'a giden ilk Kolombiyalı lider olduğuna dikkati çeken Petro, "Sanırım aynı zamanda ilk Latin Amerika cumhurbaşkanıyım ve Suudi Arabistan Krallığıyla doğrudan görüşüyorum." ifadesini kullandı.

Bin Selman ile görüşmesinin verimli geçtiğini söyleyen Petro, Suudi Arabistanlı iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya davet ettiklerini belirtti.

Petro, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin sadece kakao ve kahveyle sınırlı kalmaması ve Bogota-Riyad direkt uçuşların başlamasının yanı sıra turizm, biyolojik çeşitlilik, yapay zeka, temiz enerji yatırımlarını ele aldıklarını ifade etti.

Bin Selman'dan Karayipler bölgesinde artan gerilimin düşürülmesi için arabulucu rolü üstlenmesini talep ettiğini aktaran Petro, Suudi Arabistan'ın Kolombiya'daki yatırımlarının artırılması konusunda hemfikir olduklarını söyledi.