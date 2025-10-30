Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması ve yatırım fırsatları ele alındı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesinin verimli geçtiğini bildirdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a resmi ziyarette bulunan Petro, Veliaht Prens Bin Selman ile yaptığı görüşmeyi devlet televizyonuna değerlendirdi.

Suudi Arabistan'a giden ilk Kolombiyalı lider olduğuna dikkati çeken Petro, "Sanırım aynı zamanda ilk Latin Amerika cumhurbaşkanıyım ve Suudi Arabistan Krallığıyla doğrudan görüşüyorum." ifadesini kullandı.

Bin Selman ile görüşmesinin verimli geçtiğini söyleyen Petro, Suudi Arabistanlı iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya davet ettiklerini belirtti.

Petro, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin sadece kakao ve kahveyle sınırlı kalmaması ve Bogota-Riyad direkt uçuşların başlamasının yanı sıra turizm, biyolojik çeşitlilik, yapay zeka, temiz enerji yatırımlarını ele aldıklarını ifade etti.

Bin Selman'dan Karayipler bölgesinde artan gerilimin düşürülmesi için arabulucu rolü üstlenmesini talep ettiğini aktaran Petro, Suudi Arabistan'ın Kolombiya'daki yatırımlarının artırılması konusunda hemfikir olduklarını söyledi.???????

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'den! Gökyüzünden örümcek ağı yağdı

Gören kamerasına sarıldı! Gökten örümcek ağı yağdı
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Görüntü Türkiye'den! Gökyüzünden örümcek ağı yağdı

Gören kamerasına sarıldı! Gökten örümcek ağı yağdı
Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...

Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...
Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan binadan mucize bekledik ama acı haberler geldi
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan Cenk ve İrfan Can hakkında olay gelişme
Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular

Ne olacak bu takımın hali?
Yok artık daha neler Aboubakar! Yeni takımında resmen Messi oldu

Yeni takımında resmen Messi oldu
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.