Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, öğrencilerin Filistin protestolarına destek verdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, öğrencilerin üniversitelerde Filistin için başlattığı protestolara destek verdi.

Sosyal medya hesabı X'ten dünyadaki birçok üniversitede Filistin'e destek amacıyla düzenlenen protestolara değinen Petro, öğrencilerin "soykırıma" isyan ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Petro, "Avrupa ve Kuzey Amerika'daki üniversiteler, soykırıma karşı isyan başlattı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soykırımcılara karşı harekete geçmesine desteğim tamdır. Barbarlığa karşı adalet." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail'in Madrid Büyükelçisi Rodica Radian-Gordon'un İspanyol bir televizyona yaptığı konuşmada, " İsrail'in gazetecileri öldürmediği" sözlerine de tepki gösteren Petro, "Cinayet kelimesini reddediyorlar ama Gazze'de 105 gazeteciyi bombalayarak öldürdüler. Kolombiya'daki meslektaşları susturuldu ya da devlet başkanı (kendisini kast ederek) bu gerçekleri hatırlattığı için sansüre uğradı." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek, 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini resmen duyurmuştu.