Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun İspanya ziyareti polemikle başladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun İspanya'ya yaptığı resmi ziyaret polemikle başladı.

Petro, resmi ziyaretinin ilk gününde başkent Madrid'deki İspanya meclisinde milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Latin Amerika'daki İspanyol sömürgeciliği dönemine atıfta bulanarak, ülkesinde bağımsızlık için savaşan ve kendilerini İspanyol tahtının boyunduruğundan kurtaranları övdü.

Kolombiya Cumhurbaşkanı, ülkesindeki bağımsızlık mücadelesine atıfta bulunduğu konuşmasında, "Bağımsızlık için savaşanlar, özgürlüğü, özünde İspanyol boyunduruğundan kurtulmak, kralları, dükleri, prensleri tahttan indirmek ve siyah adamları cezalandıran, bazı insanları diğerlerinden ayıran kölelik rejimine son vermek olduğunu tam olarak bilmeden desteklediler." şeklinde konuştu.

Petro'nun bu sözleri muhalefetteki bazı sağ görüşlü milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Sol koalisyon hükümeti ise bu sözlerle ilgili herhangi bir yorum yapmamayı tercih etti.

Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez, Petro'nun sözleriyle ilgili gazetecilerin yönelttiği soruları cevapsız bırakırken, dünyanın tüm hükümetleriyle olduğu gibi Kolombiya ile olan diplomatik ilişkilere de dikkat ettiklerini söyledi.

Diğer yandan muhalefetteki aşırı sağ görüşlü Vox partisinin milletvekilleri, Kolombiya Cumhurbaşkanını protesto etmek amacıyla meclisteki konuşması sırasında genel kurul salonunu terk etti.

Vox, geçen haftalarda benzer bir şekilde Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'yı da protesto etmişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı, resmi ziyareti kapsamında bugün İspanya Kralı 6. Felipe tarafından da kabul edildi.

Petro, Madrid Belediyesinden şehrin "altın anahtarını" da alacak.

Cumhurbaşkanı Petro, yarın Başbakan Pedro Sanchez ile görüşüp, iş forumuna katılacak.

Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın İspanya ziyareti enerji, turizm, altyapı ve eğitim başlıklarında ekonomik ve ticari işbirliklerini hedefliyor.