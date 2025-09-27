Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun ABD Vizesi İptal Edildi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, New York'ta düzenlenen Filistin'e destek mitingine katıldığı için ABD'nin vizesini iptal edeceğine dair açıklamaya ilişkin "Artık ABD'ye seyahat için vizeye ihtiyacım yok." ifadesini kullandı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Petro, ABD Dışişleri Bakanlığının vizesinin iptal edileceğine yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Artık ABD'ye seyahat etmek için vizeye ihtiyacım yok. Bogota'ya vardım. Umurumda değil. Vizeye değil, ESTA'ya (Elektronik Seyahat İzni) ihtiyacım var. Çünkü sadece Kolombiya vatandaşı değil, aynı zamanda Avrupa vatandaşıyım ve kendimi dünyada gerçekten özgür bir insan olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

İnsanlığın özgür olması gerektiğini vurgulayan Petro, "Gezegende yaşama hakkımız var. Ben özgürüm ve dünyadaki her insan özgür olmalı." açıklamasında bulundu.

ABD hükümeti, New York'un Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılan Petro'nun vizesinin iptal edileceğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "ABD askerlerini emirlere itaatsizliğe ve şiddete teşvik ettiği" belirtilen Petro'nun pervasız ve kışkırtıcı eylemleri nedeniyle vizesinin iptal edileceğini bildirmişti.

Gustavo Petro ve Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters da Times Meydanı'nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılmıştı.

Protestodaki konuşmasında "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullanan Petro, ABD askerlerine seslenerek, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, (ABD Başkanı Donald) Trump'a boyun eğmeyin." demişti.