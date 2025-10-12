Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Gazze'ye Yardım İçin Saldırıya Uğrayan Aktivistlere Destek Verdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra serbest bırakılan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine hediye takdim etti.

Çalışma ziyareti kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Petro, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Küresel Sumud Filosu'na katılan vatandaşları ile bir araya geldi.

Petro, İsrail tarafından alıkonulduktan sonra serbest bırakılan Kolombiyalı Manuela Bedoya ve Luna Barreto'ya sarılarak onların "birer kahraman" olduklarını ifade etti.

Bedoya ve Barreto'ya hediye veren ve onlarla gurur duyduklarını dile getiren Petro, "Kolombiya gençliği bütünüyle güzeldir, terörist değildir, özgürlükten ve barıştan yanadır." değerlendirmesinde bulundu.

Petro ile görüşmelerinin ardından ülkeleri Kolombiya'ya dönen Bedoya ve Barreto, başkent Bogota'da basın mensuplarına açıklama yaptı.

Filistin halkının sesini duyurmak için mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayan aktivistler Bedoya ve Barreto, kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Petro'ya teşekkür etti.

Bedoya, "Sokaklara çıkmalı, sesimizi yükseltmeliyiz. Filistinlilerin kalbimizde olduğunu, merkeze alınmaları ve yaşananları kınamayı sürdürmemiz gerektiğini vurgulamalıyız. Sivil toplum güç sahibidir, halk güç sahibidir. Sonuçta bu, soykırımı durdurmayı başaramayan suç ortağı hükümetlerin etkisizliğinin bir sonucudur." diye konuştu.

"Korkuyla baş etmeyi bana Filistinliler öğretti"

Barreto ise "Biz İsrail'in saldırılarını durdurmayı başaramadık ama toplumda, sonunda o gücün hala yerinde olduğunu ve ifade edilmesi gerektiğini anlamaya yönelik bir umut tohumunu yeşertmeyi başardık. Korkuyla baş etmeyi bana Filistinliler öğretti." ifadelerini kullandı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu

İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim'de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkoymuştu.