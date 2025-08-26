Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Duque'yi İsrail Eleştirisiyle Hedef Aldı

Gustavo Petro, eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı ziyareti soykırım hatırlatması yaparak eleştirdi ve Duque'nin Kolombiya'daki siyasi çizgisine atıfta bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, selefi eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yaptığı ziyareti soykırım hatırlatması yaparak eleştirdi.

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Duque'nin İsrail'de Netanyahu ile yaptığı görüşmenin haberini alıntıladı.

Duque'ye soykırım hatırlatması yapan Petro, "Bir soykırım olmasının, insanların açlıktan ölmesinin, çocukların bombalanmasının onlar için hiçbir önemi yok, aynı şeyi (Duque'nin siyasi çizgisini kast ederek) Kolombiya'da da yaptılar. Vicdanlarını kaybettiler." ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque, X hesabından yaptığı, İsrail ziyaretinde Netanyahu ile görüşmesinin fotoğrafını da eklediği paylaşımda, "İsrail Devleti'ni ziyaret etmek ve Kolombiya halkının yakın dostu ve müttefiki olan Başbakan Netanyahu ile görüşmek her zaman bir onurdur. 2018 ile 2022 yılları arasında güçlü bir yatırım ve ticaret gündemini birlikte ileriye taşıdık." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Duque ise İsrail ile diplomatik ilişkileri kesen Petro hükümetini eleştirmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
