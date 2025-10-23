Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'a Yanıt

Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik suçlamalarına karşı ABD hukuk sistemi içinde savunma yapacağını duyurdu. Trump'ın Kolombiya'ya yaptığı yardımları durdurma açıklamasına ise tepki gösterdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik "O bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor." sözlerine, "ABD topraklarında bazı üst düzey yetkililer tarafından hakkımda ortaya atılan iftiralara karşı, ABD hukuk sistemi içinde, ABD'li avukatlarla birlikte yasal yollarla kendimi savunacağım." yanıtını verdi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın kendisini hedef sözlerine isim vermeden tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "ABD topraklarında bazı üst düzey yetkililer tarafından hakkımda ortaya atılan iftiralara karşı, ABD hukuk sistemi içinde, ABD'li avukatlarla birlikte yasal yollarla kendimi savunacağım." ifadesini kullandı.

Karayipler bölgesinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılara değinen Petro, şunları kaydetti:

"Her zaman, soykırıma (Gazze) karşı olacağım ve Karayipler'de işlenen cinayetlerin karşısında olacağım. ABD toplumu, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede yardımımıza ihtiyaç duyduğunda, onlara destek vereceğiz. Biz, yardımımızı isteyen devletlerle birlikte uyuşturucu kaçakçılarına karşı savaşacağız."

"Trump'ın bahsettiği yardımlar aslında gerçek anlamda bir destek değil"

Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti, ABD Başkanı Trump'ın "Bugün itibarıyla Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durdurduk." sözlerini değerlendirdi.

Trump'ın bahsettiği yardımların aslında gerçek anlamda bir destek olmadığını belirten Benedetti, "ABD'nin 'uyuşturucuyla mücadele yardımı' Kolombiya'ya gerçek bir destek değil, bu, kendi şirketlerine para kazandıran, başarısız bir savaşın parçası." ifadesini kullandı.

Benedetti, Trump'ın Petro'ya yönelik "agresif" ve "ön yargılı" bir tavır sergilediğine ifade ederek, "Kendini, yalnızca Kolombiya sağının sunduğu asılsız ve kötü niyetli argümanları dinleyen yakın çevresine kaptırıyor. Trump'a, Kolombiya hakkında gerçek bilgilerin ulaştırılması için bir yol bulunması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Kolombiya lideri Petro'yu hedef almıştı

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak, "O bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor. Bugün itibarıyla Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durdurduk." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Kolombiya'ya yapılan ödemelerin askıya alınmasının nedenine ilişkin bir soruya, "O (Petro), bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor. Bugün itibarıyla Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durdurduk." diye yanıt vermişti.

Petro'nun Kolombiya'da kötü bir yönetim sergilediğini savunan ABD Başkanı Trump, bu ülkeyle olan ilişkilerini yeniden düzenlediklerini söylemişti.

Kolombiya'da üretilen uyuşturucu maddelerin Meksika üzerinden ABD'ye getirildiğini iddia eden Trump, bu ülkeye ciddi yaptırımlar uygulamaya başladıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
