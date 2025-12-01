Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'a Tepki

BOGOTA, 1 Aralık (Xinhua) -- Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela hava sahasının kapatılmasına ilişkin açıklamasını kınayarak, ülkeleri uluslararası düzeni korumaya çağırdı.

Petro pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hiçbir havayolu şirketi, bir ülkenin hava sahasına ilişkin yasadışı talimatları kabul etmemelidir" dedi. Petro, Trump'a "uluslararası hukuk düzenine saygı yoluna geri dönme" çağrısı yaptı.

Latin Amerika ülkelerine bölgesel egemenliğe saygı gösterilmesini talep etme ve normal uçuşları yeniden başlatma çağrısında bulunan Petro, Venezuela yönetimini seçme hakkına sadece Venezuelalıların sahip olduklarını vurguladı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ABD'nin söz konusu hamlesinin, Latin Amerika'nın istikrarını bozan "gereksiz bir gerginlik" yarattığı belirtildi.

Açıklamada, "Egemen bir ülkenin hava sahasına yönelik koordinasyon dışı eylemler, bölge devletleri arasındaki ilişkilere kılavuzluk eden işbirliği, iyi niyet ve karşılıklı saygı ruhuna aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

Trump cumartesi günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Venezuela'nın ve çevresindeki hava sahasının "tamamen kapalı" kabul edilmesi gerektiğini söylemişti.

Trump, "Tüm havayollarına, pilotlara, uyuşturucu kaçakçılarına ve insan tacirlerine sesleniyorum. Venezuela ve çevresindeki hava sahasını tamamen kapalı olarak kabul edin" ifadelerini kullanmıştı.