Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'a Sert Yanıt

Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirmesi üzerine, Trump'ın yanıltıldığını belirtti ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini savundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisini "uyuşturucu lideri" olarak nitelendirmesine, "Trump, çevresindeki gruplar ve danışmanları tarafından aldatılmış durumda." yanıtını verdi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, kendisini yasa dışı uyuşturucu lideri olarak nitelendiren Trump'a tepki gösterdi.

"Trump, çevresindeki gruplar ve danışmanları tarafından aldatılmış durumda" diyen Petro, şunları kaydetti:

" Kolombiya'da 21. yüzyılda uyuşturucu kaçakçılığının en büyük düşmanı, uyuşturucu kartellerinin ülkedeki siyasi güçlerle olan ilişkilerini ortaya çıkaran kişiydi. O kişi bendim. Trump'a, Kolombiya'yı iyi okumasını ve narkoların hangi tarafta, demokratların hangi tarafta olduğunu doğru şekilde tespit etmesini tavsiye ederim."

Öte yandan, Kolombiya'da 2026'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmayı planlayan sağcı siyasetçilerden Maria Fernanda Cabal ve Vicky Davila, yaptıkları açıklamalarda Trump'ın Petro'ya yönelik suçlamalarına "güçlü şekilde" destek verdi.

Cabal, "Başkan Donald Trump haklı. Gustavo Petro, Kolombiya'yı bir narko devlete dönüştürdü. Kokain üretimi artarken ve laboratuvarlar çoğalırken hükümet başka yöne bakıyor ya da daha da kötüsü onları koruyor." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Trump, Cumhurbaşkanı Petro'yu "yasa dışı uyuşturucu lideri" olarak nitelendirerek, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların sonlandırıldığını duyurmuştu.

Petro'nun ülke genelinde "büyük ve küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini" ileri süren Trump, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük işi" haline geldiğini savunmuştu.

Trump, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro yasa dışı bir uyuşturucu lideridir." ifadesini kullanarak, bugünden itibaren Kolombiya'ya herhangi bir ödeme veya sübvansiyon sağlanmayacağını vurgulamıştı.

Başkan Trump, "Petro bu ölüm tarlalarını hemen kapatmalı, aksi halde Amerika bunları onun yerine kapatacaktır ve bu nazikçe olmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD eylülde, Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız sayarak sertifikalı ülkeler listesinden çıkarmıştı ancak Washington, Kolombiya'ya yardımları sürdürme kararı almış ve desteğin kendi ulusal çıkarları için önemli olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
