Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'a Sert Tepki

Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini "uyuşturucu lideri" olarak nitelendirmesine yanıt vererek, Trump'ın Kolombiya'nın gerçeklerinden habersiz olduğunu savundu ve yaptırımların sebeplerine değindi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kendisini "uyuşturucu lideri" olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstererek, "Bay Trump'ın benim kim olduğum, ne düşündüğüm veya bu ülkenin tarihi hakkında hiçbir fikri olmadığını biliyorum. Kolombiya'nın nerede olduğuna dair bile net bir fikri yok." dedi.

Petro, başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'nda toplanan binlerce destekçisine hitaben yaptığı konuşmada, Washington yönetiminin kendisine yönelttiği suçlamalara değindi.

Trump'ın Kolombiya'nın gerçeklerinden habersiz olduğunu savunan Petro, "Bay Trump'ın benim kim olduğum, ne düşündüğüm veya bu ülkenin tarihi hakkında hiçbir fikri olmadığını biliyorum. Kolombiya'nın nerede olduğuna dair bile net bir fikri yok. Bu ülkede koka tarlalarını kim artırdı, kim azalttı? Uyuşturucu kartellerine karşı kim savaş açtı? Sana açıkça söyleyeceğim. Sayın Trump, biliyorum ki bu sözler sana ulaşmayacak çünkü sana sadece Kolombiya mafyasının sözleri ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

Petro, ABD'nin kendisini ve ailesini yaptırım listesine almasına değinerek, şunları kaydetti:

"Burada sahtekar iş insanları ve siyasetçiler, ABD'nin aşırı sağını Kolombiya'ya ve Cumhurbaşkanına yaptırım uygulamaya teşvik etti. Bay Trump, şimdi müttefikiniz olan bu kişiler, Kolombiya mafyasının ta kendisidir. Sizin müttefikiniz, Ochoa kartelinin ve Pablo Escobar'ın çevresinde yetişmiş eski bir cumhurbaşkanıdır. Trump, uyuşturucuya karşı en büyük mücadeleyi vermiş bir lidere saldırıyor."

ABD'de hiçbir mal varlığı bulunmadığını belirten Petro, "Hayatımda hiç ticaret yapmadım, ABD'de bir dolarım bile yok, dondurulacak hiçbir hesabım yok. Ne şimdi ne de gelecekte ABD'de iş yapma isteğim oldu ya da olacak." diye konuştu.

ABD, Petro'yu yaptırım listesine almıştı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Petro ve İçişleri Bakanı Armando Benedetti'nin "özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesine" eklendiği, bu kişilere yaptırım uygulanacağı belirtilmişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yazılı açıklamasında, Petro'nun iktidara gelmesinden bu yana Kolombiya'daki kokain üretiminin on yılların en yüksek seviyesine ulaştığını, Petro'nun uyuşturucu kartellerinin artmasına izin verdiğini ve bu faaliyetleri durdurmayı reddettiğini savunmuştu.

Trump, Petro'yu hedef almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya lideri Petro'yu "yasa dışı bir uyuşturucu lideri" olarak nitelendirmişti.

Petro'nun Kolombiya'da kötü bir yönetim sergilediğini ileri süren Trump, bu ülkeye yapılan tüm ödemeleri durdurduklarını ve Kolombiya ile ilişkilerini yeniden düzenlediklerini söylemişti.

Kolombiya'da üretilen uyuşturucunun Meksika üzerinden ABD'ye getirildiğini iddia eden Trump, bu ülkeye ciddi yaptırımlar uygulamaya başladıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
