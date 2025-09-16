Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'a Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu yüklü bir botu uluslararası sularda vurduğunu açıklamasını 'cinayet' olarak nitelendirerek, ABD'nin Latin Amerikalılara yönelik militarist tutumunu eleştirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir botun uluslararası sularda vurulduğunu açıklamasını "cinayet" olarak nitelendirdi.

Petro, başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Petro, ABD güçlerinin Venezuela'dan yola çıkan bir botu vurmasına ilişkin, "Üç kişi taşıyan başka bir tekneyi daha yok ettiler. Kokain taşıyor olsalar bile, zırhsız ve silahsız bir teknede üç kişiyi füzeyle öldürmek cinayettir. ABD hükümeti Latin Amerikalıları kendi topraklarında katlediyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin saldırıyı Venezuela kara sularında gerçekleştirdiğini savunan Petro, "Eğer ABD hükümetine savunmasız Latin Amerikalıları öldürme hakkı tanıyan Latin Amerikalılar varsa, onlar kendi halkına ihanet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, Kolombiya ordusunun ABD silahlarına bağımlılığının sona ermesini arzu ettiğini belirterek, "ABD'nin artık bizi bir şeylere zorlamasını istemiyoruz, bize baskı yapılıyor. Nasıl yapacağımızı düşüneceğiz ancak Kolombiya ordusu ve silahlı kuvvetlerin ABD silahlarına bağımlılığı sona ermeli. Ne sadaka istiyoruz ne de hediye." dedi.

Kolombiya ordusunun silahlarını satın alması ya da kendi kaynaklarıyla üretmesinin zamanının geldiğini vurgulayan Petro, aksi halde ulusal egemenliğin sağlanamayacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü bir bottaki 3 kişiyi uluslararası sularda öldürdüklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
İsrail uçakları, Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı bombaladı

Gazze'yi kana bulayan İsrail, tehdit ettiği bir ülkeye daha saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL'lik bilgisayarım kayıp

Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.