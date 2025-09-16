Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'a Sert Tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir botun uluslararası sularda vurulduğunu açıklamasını "cinayet" olarak nitelendirdi.

Petro, başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Petro, ABD güçlerinin Venezuela'dan yola çıkan bir botu vurmasına ilişkin, "Üç kişi taşıyan başka bir tekneyi daha yok ettiler. Kokain taşıyor olsalar bile, zırhsız ve silahsız bir teknede üç kişiyi füzeyle öldürmek cinayettir. ABD hükümeti Latin Amerikalıları kendi topraklarında katlediyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin saldırıyı Venezuela kara sularında gerçekleştirdiğini savunan Petro, "Eğer ABD hükümetine savunmasız Latin Amerikalıları öldürme hakkı tanıyan Latin Amerikalılar varsa, onlar kendi halkına ihanet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, Kolombiya ordusunun ABD silahlarına bağımlılığının sona ermesini arzu ettiğini belirterek, "ABD'nin artık bizi bir şeylere zorlamasını istemiyoruz, bize baskı yapılıyor. Nasıl yapacağımızı düşüneceğiz ancak Kolombiya ordusu ve silahlı kuvvetlerin ABD silahlarına bağımlılığı sona ermeli. Ne sadaka istiyoruz ne de hediye." dedi.

Kolombiya ordusunun silahlarını satın alması ya da kendi kaynaklarıyla üretmesinin zamanının geldiğini vurgulayan Petro, aksi halde ulusal egemenliğin sağlanamayacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü bir bottaki 3 kişiyi uluslararası sularda öldürdüklerini duyurmuştu.