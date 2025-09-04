Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'a Sert Eleştiri: 'Göçmenler Suçlu Değil!'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmenleri "suçlu" gibi göstererek toplama kamplarını andıran cezaevlerine göndermesini eleştirdi.

Ülkenin Riohacha kentinde düzenlenen 15. Dünya Göç ve Kalkınma Forumu Zirvesi kapsamında konuşan Petro, Trump'ın göçmen politikalarına tepki gösterdi.

Petro, "Mayalar, Aztekler, İnkalar ve pek çok halk başını dik tutmalıdır, çünkü Trump'ın göçmenlerin suçlu olduğunu söylemesine ve toplama kamplarına benzeyen hapishaneler kurmasına izin verilemez. Bu, Hitler'in yaptıklarının tekrarından başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 40 ülkenin temsilcilerinin davetli olduğu zirvede, kadınların küresel göçteki ve kalkınmadaki rolü, geleceğin şekillenmesinde çocuklar ve gençlerin etkisi, göç gerçeğinin inşası, medya ve kültürün etkileşimi, iklim değişikliği, bölgesel işbirliği ve entegrasyon, göç yönetimi, düzenli göç yollarının iyileştirilmesi ile teknoloji ve dijitalleşme gibi konuların ele alınacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ve ilgili kurumların hazırladığı rapora göre, bu yılın 7 ayında yaklaşık 14 bin göçmen, ABD ve Meksika'dan çeşitli nedenlerle geri dönerek Kolombiya'ya ulaştı.

Petro, Trump'ın göçmen politikalarına yönelik daha önce de sert eleştirilerde bulunmuş, bu nedenle iki ülke arasında diplomatik gerginlik yaşanmıştı.