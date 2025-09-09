Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrail'e Sert Eleştiri

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze ablukasını delmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus açıklarında düzenlenen dron saldırısından İsrail'i sorumlu tuttu.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıdan İsrail'i ve Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tutarak, Nazi benzetmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırının Nazilerin denizaltılarıyla ABD'nin ticaret filosuna yaptığı saldırıları hatırlattığını ifade ederek, o dönemde Avrupa'nın büyük bir açlık içinde olduğunu ve halkın sokaklarda bulabildiği her lokmayı toplamaya çalıştığını söyledi.

İsrail'in kıtlığı dayatması nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin sokaklarda ekmek kırıntılarını topladığını vurgulayan Petro, bu sebeple Küresel Sumud Filosu'nun hayatta kalmaya çalışan çocuklara yiyecek götürdüğünü ancak teknenin bombalı saldırıya maruz kaldığını belirtti.

İnsanlığın yaşanan barbarlık karşısında ayağa kalkmasının zamanının geldiğini dile getiren Petro, Gazze'deki soykırımın, "dünyadaki tüm soykırımcıları, yabancı düşmanlıklarını ve insanlık karşıtı canavarları açığa çıkardığını" belirtti.

Petro, bugünkü Avrupalıların dedelerinin hikayesinden ders almaları gerektiğine işaret ederek, "Hitler'e karşı ayağa kalkan, milyonlarcası bombalar altında ve cephelerde ölen, hatta Nazi işbirlikçisi kendi hükümetlerine direnen o insanlar, insanlığa örnek oldular. Avrupa artık beyaz ya da siyah fark etmeksizin her renkten insana aittir. Bu, onun yeni zenginliğidir. Ancak Avrupa, kendi uzun tarihinden gelen en değerli özgürlükçü ve demokratik mirasını yalnızca insani ve kültürel çeşitliliği savunarak koruyabileceğini hala anlamıyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun yeni Hitler'e dönüştüğünü belirten Petro, özellikle Alman halkının buna duyarsız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Petro, Hz. İsa'nın yaşantısına atıfta bulunarak, onun hiçbir zaman bir soykırımcıya tapınağında yer vermediğini ve onun tüm insanlığa sevgiyi öğütlediğini ifade etti.

Yahudilere ve zengin Arap halklarına seslenen Petro, sözlerini şöyle bitirdi:

"Zulmü, açlığı, köleliği ve soykırımı tarih boyunca bizzat yaşamış olan Yahudi halkı da soykırımcıya karşı ayağa kalkmalıdır. Aksi halde, İncil'deki halkın onurlu tarihi, Mısır'daki kölelik dönemindeki felaketler gibi karanlığa gömülecektir. Musa'nın getirdiği adaletin en temel yasası 'Öldürmeyeceksin' idi. Öyleyse, Netanyahu'nun on binlerce Filistinli bebeğin ölümüne neden olmasına nasıl izin veriliyor? Peki ya zengin Araplar? Petrol zenginliğinin sona erdiği bu dönemde, kendilerini uyuşturan ataletten silkinmeleri gerekmez mi? Yalnızca lüks gökdelenlerini kaybetme korkusuyla bombalardan sakınıp Filistin'i yalnız bırakmak doğru mudur?"