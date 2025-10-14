Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze için Arabuluculara Teşekkür

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'deki ateşkes için arabuluculuk yapan Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür etti.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Kolombiya-İsrail vatandaşı Elkana Bohbot'un ailesine kavuştuğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Petro, "Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına, mahkum değişiminin ve soykırımdan etkilenen Filistinli sivillere insani yardımın ulaştırılmasına imkan tanıyan değerli çabalarından dolayı uluslararası arabulucular Katar, Türkiye, Mısır ve ABD'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nden alıkonulan Filistinlilerin de serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Petro, şunları kaydetti:

"Kolombiya hükümeti, müzakerelerin bir sonraki aşamasında işgalin sona erdirilmesi, soykırım, yerleşim politikaları, mültecilerin geri dönüşü ve Doğu Kudüs'teki durum gibi temel konuların ele alınması çağrısında bulunuyor. Kolombiya, işbirliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getiriyor. Kolombiya, yaşam hakkına, uluslararası hukuka ve insan onuruna saygıya dayalı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla diyalog ve müzakere yolunda kararlılıkla ilerlemeyi teşvik ediyor."