Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki Soykırıma Sert Tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "İnsanlık, Gazze'deki soykırıma artık bir gün daha tahammül edemez, Netanyahu ve soykırımdan sorumlu olanların ABD ve Avrupa'da serbestçe dolaşması kabul edilemez." dedi.

Petro, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Gazze'deki soykırımın durdurulması için diplomasinin artık devre dışı kaldığını, insanlığın Gazze'deki soykırıma artık bir gün daha tahammül edemeyeceğini belirten Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve soykırımdan sorumlu olanların ABD ve Avrupa'da serbestçe dolaşmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Petro, Filistin'in özgürleştirilmesi için soykırımı kabul etmeyen tüm ülkelerin ordularının güçlerini birleştirmesi gerektiğini ifade ederek, diplomasinin Gazze'deki soykırımı durdurmada başarılı olamadığını savundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "Ne üstün bir ırk vardır ne de Tanrı'nın seçilmiş halkı. Tanrı'nın seçilmiş halkı tüm insanlıktır. BM, farklı ve insani bir şekilde, her şeyden önce Gazze'deki soykırımı durdurmalıdır." diye konuştu.

Gazze ateşkesi tasarısının ABD oyuyla veto edildiğini hatırlatan Petro, "Filistin'de masum bebeklerin ve çocukların bedenlerini paramparça eden füzeler her saniye düştükçe, konuşmaktan ve ısrar etmekten vazgeçmeyeceğiz. BM Güvenlik Konseyi'ndeki her veto daha fazla çocukların ölümüne yol açıyor. Veto eden anne değil mi? Baba değil mi? Yoksa bir robot mu? Zira bunu veto eden kalpsizdir." ifadelerini kullandı.

Petro, ABD Başkanı Trump'ın dış politikasını eleştirdi

Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikasını eleştirerek, "Trump sadece Karayipler'de gençlerin üzerine füzelerin düşmesine izin vermiyor, sadece göçmenleri hapse atıp zincire vurmakla kalmıyor, aynı zamanda Gazze'de kadınların, çocukların, gençlerin ve yaşlıların üzerine de füzelerin atılmasına göz yumuyor. Böylece soykırımın suç ortağı oluyor ve bunu defalarca haykırmak gerekiyor." diye konuştu.

ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığına değinen Petro, şunları kaydetti:

"Dört yıl önceki ilk Genel Kurul konuşmamdan sonra, Filistin'deki dehşetin Karayipler'de de yaşanabileceğini hiç düşünmemiştim. Bugün Karayip Denizi'nde silahsız 17 genç füze saldırılarında hayatını kaybediyor. Milyonlarca göçmen kovuşturuluyor ve zincire vuruluyor. Gazze'deki 70 bin kişinin üzerine bombalar yağdırılıyor ve öldürülüyor. Göç, zengin, beyaz ve ırkçı bir toplumun, tüm insanlığı uçuruma sürüklemesi için kullanılan bir bahane."

"Göç, iklim krizine karşı harekete geçmemek için bir bahane olarak kullanılıyor"

Petro, Karayipler'de vurulan teknelere ilişkin "Onlar Aragua Treni'ne (suç örgütü) mensup değillerdi. Onlar Karayiplilerdi, muhtemelen Kolombiyalıydılar. Eğer bunlar Kolombiyalıysa bu talimatı veren yetkililer hakkında ceza soruşturması açılmalı, hatta Trump'ı kapsasa bile." ifadelerini kullandı.

Göçün iklim krizine karşı harekete geçmemek için bir bahane olarak kullanıldığını ve oy kazanmak amacıyla istismar edildiğini savunan Petro, kömür ve petrol tüketiminin azaltılması gerektiğinin ise gizlendiğini söyledi.

"Karayipler'deki füzelerin uyuşturucuyu durdurmak için atıldığı" söyleminin bir "yalan" olduğunu dile getiren Petro, "2023 ve 2024 yılları, en fazla kokainin ele geçirildiği ve 700'den fazla uyuşturucu baronunun ABD'ye ve Avrupa'ya iade edildiği dönemdir. Latin Amerika sadece kokain, terörist ya da uyuşturucu kaçakçılarından ibaret değildir. Latin Amerika, su, rüzgar ve güneşe dayalı büyük bir potansiyele sahiptir." diye konuştu.

"Piyasa iklim krizini çözemez, çünkü krizi bizzat o yarattı"

Cumhurbaşkanı Petro, piyasanın iklim krizini çözemeyeceğini çünkü krizi bizzat piyasanın yarattığını iddia ederek, şöyle devam etti:

"Krizi yaratan, insan ilişkilerinde eşitsiz bir yapı olan kapitalizmdir; burada her seferinde daha fazla üretmek gerekir ki patron daha fazla satabilsin. Daha fazla üret, daha fazla sat, daha fazla kazan ve giderek daha fazla kömür ve petrol kullan. Yani seçim şudur: Kapitalizm mi, yaşam mı? Açgözlülük mü, yaşam mı? Barbarlık mı, küresel demokrasi mi?"

Petro, Latin Amerika'nın temiz enerji potansiyeli ve Amazon ormanları sayesinde gezegenin ve insanlığın korunmasında öncü olabileceklerini sözlerine ekledi.