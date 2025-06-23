Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze Açıklaması: 'Her Şey Filistinli Çocukların Bombalanmasıyla Başladı'

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı sert eleştirilerde bulunarak, her şeyin Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladığını ifade etti. Petro, Netanyahu'nun durumu düzeltmesi gerektiğini vurguladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin "Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı." ifadesini kullandı.

Petro, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Filistin destekçilerinin düzenlediği protestoları paylaşarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Petro, üçüncü dünya savaşı uyarısında bulunarak, şunları ifade etti:

"Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı: Gazze halkının soykırımı. Şimdi ise dünya savaşının eşiğindeyiz. Çözümün başlangıç noktası nedir? Netanyahu'nın Filistin'i bombalamayı bırakması, ateşkes ilan etmesi ve tüm insanlığı tehlikeye atmaktan vazgeçmesidir."

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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