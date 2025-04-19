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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Filistin'e Destek Mesajı

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kutsal Cuma etkinlikleri kapsamında yaptığı paylaşımda, kanlı bir soykırım altında yaşayan Filistin halkını andı ve Husam Ebu Safiyye'nin İsrail askerlerince gözaltına alınmasını kınadı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kutsal Cuma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Hazreti İsa'nın Çilesi temsiline dikkati çekerek, "Kanlı bir soykırım altında yaşayan Filistin halkı üzerine düşünelim." ifadesini kullandı.

Petro, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin İsrail askerlerince gözaltına alındığı fotoğrafa yer verdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "İsa'nın çilesi ve ölümü sırasında onun memleketi olan ve şimdi kanlı bir soykırım altında yaşayan Filistin halkı üzerine düşünelim." mesajını paylaştı.

Ebu Safiye'nin İsrail tanklarına doğru yürüdüğü anın görüntülerini daha önce hesabında paylaşan Petro, "Filistinli doktor Husam Ebu Safiyye, tıp etiğinin ve insanına, halkına hizmetin gerçek bir kahramanıdır. Onu hapsetmek, sadece onu tutuklayan zalim rejimin korkaklığını gösterir. Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, gerçek bir kahraman." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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