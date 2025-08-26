Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD'ye Tepki: 'Cartel de los Soles Yok'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığını öne sürmesine ilişkin, "Cartel de los Soles diye bir örgüt yok, bu, aşırı sağın kendilerine itaat etmeyen hükümetleri devirmek için uydurduğu bir bahane." ifadesini kullandı.

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Maduro hükümetine yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "El Cartel de los Soles diye bir örgüt yok, bu, aşırı sağın kendilerine itaat etmeyen hükümetleri devirmek için uydurduğu bir bahanedir. Venezuela üzerinden geçen Kolombiya kokainini, Uyuşturucu Kaçakçılığı Konseyi kontrol ediyor ve baronları Avrupa'da ve Orta Doğu'da yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, şunları kaydetti:

"ABD'ye ve Venezuela'ya bu kartelleri birlikte yok etme önerisinde bulundum. Bu, boyun eğmek değil, koordinasyon meselesidir. Venezuela'daki siyasi sorun yalnızca Venezuelalıların kendi aralarında, konuşarak ve daha fazla demokrasiyle çözülebilir. Karbonsuz bir Venezuela hedefimiz olmalıdır. Yaşamın küresel gücü olacak Büyük Kolombiya, Latin Amerika birliğinin ve barışın temel direği olmalıdır."

Ne olmuştu?

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro'nun on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığının 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak tanımladığı aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından yapılan çalışma sonucunda bölgeye 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizciyi gönderme kararının alındığını belirtmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin tutuklanması için hakkında bilgi verene ödül miktarını artırmasının ardından 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Petro, 20 Ağustos'taki açıklamasında, ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası işgalinin bölgeyi "Suriye'ye dönüştürebileceği" uyarısında bulunmuştu.