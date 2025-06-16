Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD'ye Barış Çağrısı

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya üzerinden ABD'ye İsrail'in barış sağlaması için baskı yapması gerektiğini açıkladı. Küresel barışın insanlık için bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'ye İsrail'e barışı sağlaması için baskı yapması çağrısında bulundu.

Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, isim vermeden İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değindi.

Barışın küresel bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Benim görüşüme göre ve Birleşmiş Milletler'de ifade edilen insanlığın ortak duruşuna göre, ABD hükümeti İsrail'den barış yapmasını talep etmelidir. Seçilmiş halk İsrail ya da ABD değil, tüm insanlıktır."

Petro, G7 ülkelerine de seslenerek, "İsrail'in barışı tesis etmesi, insanlık adına bir yükümlülüktür. G7 ülkeleri insanlığa karşı gelemez, aksi takdirde yok olurlar. Neden savaşı savunmak bu kadar kolayken, barışı savunmak bu kadar zor? İnsanlık, Kolombiya da dahil olmak üzere, zorluklarla dolu bir yolda ilerlemeye çalışıyor." değerlendirmesini paylaştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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