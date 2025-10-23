Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD'li Senatör Moreno'ya Sert Tepki

Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'li Senatör Bernie Moreno'yu, Kolombiya hükümeti ile Donald Trump arasında gerginlik yaratmaya çalışmakla suçladı. Trump'ın eleştirilerine karşılık veren Petro, uyuşturucu kaçakçılarına karşı kazandıkları başarıların bazı ABD'li politikacıları rahatsız ettiğini ifade etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'li Senatör Bernie Moreno'yu, Kolombiya hükümeti ile ABD Başkanı Donald Trump arasında diplomatik gerginlik çıkarmaya çalışmakla suçladı.

Başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da açıklamalarda bulunan Petro, Kolombiya asıllı Cumhuriyetçi Parti üyesi Senatör Moreno'yu hedef aldı.

Petro, Moreno'nun Kolombiya hükümeti ile Trump arasında gerilim yaratmaya çalıştığını iddia ederek, "Bu benim 'ben suçluyorum' çağrımdır, bunun devamı gelecek. Trump'ın neden ABD'li Senatör Bernie Moreno tarafından bize karşı kışkırtıldığını herkes bilecek. Bu, Trump'tan kendiliğinden gelen bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro, hükümetinin uyuşturucu kaçakçılarına karşı yürüttüğü operasyonlarda tarihi başarılar elde ettiğini ve bunun ABD'deki bazı politikacıları rahatsız ettiğini savundu.

ABD'den kendisine yönelik "yalan ve iftira dolu" saldırılara maruz kaldığını belirten Petro, "Trump, Bernie Moreno gibi biri tarafından kolayca yönlendirilen savunmasız bir kurbandır. Bize her türlü suçu yüklemeye çalışıyorlar, Trump'a, benim bir uyuşturucu kaçakçısı olduğumu söylüyorlar." diye konuştu.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili bir açıklamasında, Kolombiya'yı uyuşturucu üretmekle ve dünyaya satarak aileleri zehirlemekle suçlamış ve "Kolombiya kontrolden çıkmış durumda ve şimdiye kadarki en kötü başkana (Gustavo Petro) sahipler. O, birçok sorunu olan ve akıl sağlığı yerinde olmayan bir deli." demişti.

Trump, daha önce de Kolombiya lideri Petro'yu "yasa dışı bir uyuşturucu lideri" olarak nitelendirerek, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların durdurulduğunu duyurmuştu.

Trump, Petro'nun ülke genelinde hem büyük hem de küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini öne sürerek, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük işi" haline geldiğini savunmuştu.

Petro'yu uyuşturucu tarlalarını kapatmaya çağıran Trump, aksi takdirde ABD'nin kendi müdahalesini yapacağını ve bunun "nazikçe" olmayacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Petro ise Trump'ın suçlamalarına, "Trump, çevresindeki gruplar ve danışmanları tarafından aldatılıyor." sözleriyle yanıt vermişti.

ABD, eylül ayında Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak "sertifikalı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
