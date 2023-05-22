Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cleverly ile görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kolombiya'yı ziyaret eden Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kolombiya'yı ziyaret eden Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da görüşen Petro ve Cleverly'nin, iki ülke arasındaki barış, güvenlik, istihbarat, iklim değişikliği, ulaşım ve altyapı konularını ele aldığı bildirildi.

Petro, Cleverly ile görüşmesinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ile keyifli bir buluşma." ifadesini kullandı.

Cleverly de sosyal medya hesabından, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun misafirperverliğine teşekkür ederek, "Ortaklar, müttefikler, dostlar. Birleşik Krallık ve Kolombiya, ortak değerlerimiz üzerinde birleşmiştir. Sıcak karşılaması için Gustavo Petro'ya teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya basınında çıkan haberlerde, tarafların heyetleri arasında yapılan görüşmenin önemli konularından birisinin, Kolombiyalıların, Birleşik Krallığa vizesiz giriş yapmasıyla ilgili olduğu bilgisi paylaşıldı.

Amazon ormanlarını ziyaret etmişti

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva ile dün Guaviare yönetim bölgesinde bir araya gelen Cleverly, dünyanın en güzel tropik ekosistemlerinden "Cerro Azul Tabiat Parkı"nı gezmişti.

Leyva, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Amazon ormanlarının Kolombiya'daki kısmı için Birleşik Krallık tarafından 13 milyon sterlinden fazla katkı sunulacağını belirtmişti.

Cleverly, Latin Amerika turu kapsamında, beraberindeki heyetle Kolombiya'nın ardından Şili ve Brezilya'ya da ziyarette bulunacak.