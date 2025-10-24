Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: ABD Yargısız İnfaz Yapıyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Kolombiya sahillerine bakan Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla teknelere düzenlediği saldırılara ilişkin "Yargısız infaz yapıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da uluslararası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Petro, ABD'nin Pasifik Okyanusu açıklarındaki saldırılarına tepki göstererek, "Bu tür manevralar (teknelere yönelik bombalamalar) uluslararası hukuku ihlal ediyor. ABD, bu eylemlerle yargısız infaz yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kolombiya'ya yapılan mali yardımları durdurduğu" şeklindeki açıklamasına ilişkin Petro, "Bize yardımı keserlerse ne olur? Bana göre hiçbir şey. Şahsen ben Kolombiya bütçesinde bir dolar bile yardım görmedim." dedi.

Petro, ABD hükümetinin yardımları kesmesinden, Miami'deki Kolombiyalı sağ çevreleri ve lobi faaliyetlerini sorumlu tuttu.

Cumhurbaşkanı Petro, Washington yönetiminin uyuşturucu karşıtı savaşının onlarca yıldır koka ekimlerini zorla yok etmeye dayandığını ve bunun Kolombiya'yı "şiddete mahkum ettiğini" belirtti.

Ülkesinin iç işleri ve demokrasisine zarar verilmemesi koşuluyla hükümetinin uyuşturucuyla mücadelede her türlü işbirliğine hazır olduğunu dile getiren Petro, ABD'ye birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Uyuşturucuyla mücadelede ülke tarihinin en başarılı hükümeti olduklarını vurgulayan Petro, "sert ve zorlayıcı yöntemler" yerine toplumu sürece dahil eden bir strateji benimsediklerini söyledi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu hedef alarak, "O bir haydut ve kötü bir adam. Çok fazla uyuşturucu üretiyor. Bugün itibarıyla Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durdurduk." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Pasifik Okyanusu'nda hareket halindeki motorlu bir teknenin, uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla düzenlenen saldırı sonucu alevler içinde suya gömüldüğü görüntülere yer vermişti.

Hegseth, "ölümcül saldırı"nın, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla yapıldığını bildirmişti.

Alınan istihbarata göre teknenin, uyuşturucu kaçakçılığı yapan kartellere ait olduğunu savunan Hegseth, teknedeki 2 kişinin saldırı sonucu öldüğünü belirtmişti.

ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesi ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.