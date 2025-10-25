Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'nin Yaptırım Listesine Alındı
ABD Hazine Bakanlığı, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu, uyuşturucu kartellerine izin vermekle suçlayarak yaptırım listesine aldığını duyurdu.
BOGOTA, 25 Ekim (Xinhua) -- Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro (önde), başkent Bogota'daki Plaza de Bolivar'da düzenlenen mitingde konuşma yapıyor, 24 Ekim 2025.
ABD Hazine Bakanlığı, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulduğu bir dönemde Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu yaptırım listesine aldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında Petro'yu, uyuşturucu kartellerinin "faaliyetlerini genişletmesine izin vermekle" suçladı. (Fotoğraf: Andres Moreno/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel