Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'li Senatörlerle Görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'den Cumhuriyetçi Senatör Bernie Moreno ve Demokrat Senatör Ruben Gallego ile başkent Bogota'da görüştü.

Petro, Kolombiya asıllı senatörler Moreno ve Gallego'yu Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa da Nario'da kabulüne ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ile Kolombiya arasındaki ilişkileri koparmak isteyenler mafyaların hizmetkarlarıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Basın Biriminden yapılan açıklamada, toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınmasının amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Ticaret ve yatırımı artırarak ekonomik büyümeyi güçlendirme, güvenlik konularında ikili çabaları teşvik etme ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ulus ötesi suçlara karşı ortak eylemleri ilerletmeye yönelik konular ele alındı." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, senatörlerin, ülkenin Cartagena kentinde farklı siyasi eğilimlerden 5 cumhurbaşkanı adayıyla bir araya gelecekleri kaydedildi.