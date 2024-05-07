Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in, Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırılarına tepki göstererek "Her gün yaptıkları gibi. İçerisinde sivillerin ve çocukların olduğu binaları bombalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Petro, X sosyal medya hesabından, İsrail'in, Refah kentinde bombaladığı binaları ve Filistinlileri gösteren bir videoyu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Petro, "Her gün yaptıkları gibi. İçerisinde sivillerin ve çocukların olduğu binaları bombalıyorlar. Kolombiya'nın soykırıma karşı kayıtsız kalmasını istiyorlar çünkü Kolombiya'da yaşanan soykırıma da kayıtsız kalmışlardı." ifadelerine yer verdi.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

Hükümetin İsrail'e yönelik aldığı karar, eski devlet başkanları Ivan Duque ve Juan Manuel Santos tarafından "sert" şekilde eleştirilmişti.