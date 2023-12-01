Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkarak, gelecekte yaşanacakların provası olduğunu belirtti. Petro ayrıca iklim değişikliğinin göçe neden olduğunu ve Paris İklim Anlaşması'nın başarısız olduğunu ifade etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin, "Toplu göçe, şiddet ve barbarlıkla karşılık verilecek. Gazze'de gördüklerimiz gelecekte yaşanılacakların provasıdır." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) söz alan Petro, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara değindi.

Petro, "Filistin halkına uygulanan barbarlık ve soykırım güneydeki halkların da başına gelebilir. Hitler, Avrupalı ve Kuzey Amerikalı orta sınıfın evlerinin kapısını çalıyor ve pek çok kişi onu zaten içeri almış durumda." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğine yol açan önemli faktörlerden birisinin de "göç" olduğuna işaret eden Petro, güney halkının kuzey ülkelerine göç etmek zorunda kalağını, iklim krizinin zorla yerinden edilmelere neden olacağını anlattı.

Petro, "Toplu göçe, şiddet ve barbarlıkla karşılık verilecek. Gazze'de gördüklerimiz gelecekte yaşanılacakların provasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Paris İklim Anlaşması'nın "başarısızlığa" uğradığını belirten Petro, şunları dile getirdi:

"Karbon tüketimindeki muazzam artış toplumsal eşitsizliği beraberinde getiriyor, bu da güneyden kuzeye göç anlamına geliyor. Bugün on milyonlarca var, yarın yüz milyonlarca olacak. Bu göçle ne olacak? Demokrasiye ne olacak? Uluslararası hukuka ne olacak? İnsanlığa ne olacak?"

" Kolombiya, iklim krizinin aşılması için üstüne düşeni yapıyor"

Ülkesinin sürdürülebilirlik ve atmosferdeki sera gazlarının azaltılması hususunda kaydettiği ilerlemeye dikkati çeken Petro, "Ülkede kömür, petrol ve gaz arama sözleşmelerini durdurduk. Benzin sübvansiyonunu kaldırdık yani Kolombiya, iklim krizinin aşılması için üstüne düşeni yapıyor." diye konuştu.

Petro, Amazon Yağmur Ormanları'nın gezegen için önemini hatırlatarak, Kolombiya'nın kendi öz kaynaklarıyla bu ormandaki yasa dışı ağaç kesimini yüzde 70 oranında azalttığını bildirdi.