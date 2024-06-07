Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail'i Gazze'deki sivil nüfusa yönelik toplu katliam yapmakla suçladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'i Gazze'deki sivil nüfusa yönelik "toplu katliam" yapmakla suçladı.

Petro, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletlerin (BM) İsrail'i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkeler listesine almasına ilişkin haberi alıntıladı.

Cumhurbaşkanı Petro, "Çocuk katilleri. Bugün Filistinli çocuklara yönelik bu toplu katliamı destekleyen herkes, dünya tarihinin muğlak sayfaları arasında yerini alacaktır, tıpkı Nazilerin, Yahudi soykırımını gerçekleştirdiği dönemde yaşayıp da buna kayıtsız kalanlar gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.