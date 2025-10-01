Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan Filistin Devleti İçin Konferans Çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin Devleti'nin kuruluşu için uluslararası bir konferansın düzenlenmesi çağrısında bulundu.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Amaç, diğer halkların köleleştirilmesi değil, özgürlüktür." ifadesini kullanan Petro, İsrail'in Gazze'de insanlığa karşı işlediği suçlara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Petro, "İsrail adalet sistemi, İsrail vatandaşları tarafından işlenen savaş suçlarını yargılamayı üstlenebilir mi? Egemen ve özgür bir Filistin Devleti kurmak için bir konferans başlatılmamalı mı?" ifadesini kullandı.

Petro, başka bir paylaşımında ABD'nin politikalarını eleştirerek, "ABD ordusu, kurucu babalarının fikirlerini destekliyorsa, onunla güçlü bir ilişki kurmaktan korkmuyorum. Çünkü ABD'nin kurucu babalarının fikirleri, Latin Amerika ve Karayip cumhuriyetlerinin kurucu babalarının fikirleriyle aynıdır." açıklamasında bulundu.

ABD, Kolombiya lideri Petro'nun vizesini iptal etmişti

ABD hükümeti, New York'un Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılan Petro'nun vizesinin iptal edildiğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "ABD askerlerini emirlere itaatsizliğe ve şiddete teşvik ettiği" savunulan Petro'nun "pervasız ve kışkırtıcı" eylemleri nedeniyle vizesinin iptal edildiğini bildirmişti.

Gustavo Petro ve Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters da Times Meydanı'nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılmıştı.

Protestodaki konuşmasında "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullanan Petro, ABD askerlerine seslenerek, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, (ABD Başkanı Donald) Trump'a boyun eğmeyin." demişti.

Petro, ABD'nin vizesini iptal ettiğine dair açıklamaya ilişkin "Artık ABD'ye seyahat için vizeye ihtiyacım yok." ifadesini kullanmıştı.